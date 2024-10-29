Российские телекомпании потребовали у Google два ундециллиона рублей

17 российских телеканалов потребовали у американской компании Google два ундециллиона рублей за то, что он заблокировал их аккаунты на видеохостинге YouTube.

Судебное заседание прошло в понедельник, 28 октября. Как стало известно РБК, Google был обязан восстановить страницы каналов в YouTube, В случае, если требование в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу не исполнено, компания должна выплатить неустойку. За каждый день неисполнения начислялся штраф в размере 100 тысячи руб. Сумма удваивается каждую неделю.

Пострадавшими по делу в качестве третьих лиц проходят, в частности, "ТВ Центр", "Звезда", "Первый канал", ВГТРК, НТВ, 360, ОТР и другие телеканалы.

Google заблокировал страницы российских телеканалов на YouTube после начала спецоперации из-за их государственного финансирования и публикации материалов о СВО.

Ундециллион - это единица с 36 нулями.