На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицид

На посуде семьи, которая пострадала от отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае, по результатам экспертиз нашли инсектицидное средство. Об этом во вторник, 29 октября, рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, проводились также исследования содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя.

Выяснилось, что состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах.

Следователи придерживаются версии, согласно которой семья пострадала от попадания в организм компонентов инсектицидного средства. Четверо детей скончались, отец и беременная мать попали в больницу в тяжелом состоянии, но их удалось спасти.

На одном из допросов глава семейства сообщил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией, а вытяжки вообще не было. Однако это не заставило мужчину отказаться от плана обработать дом дихлофосом — при закрытых окнах. Дети в это время, по его словам, гуляли на улице, но по завершении обработки вернулись.