Украина просит приглашение в НАТО, а не немедленное членство в этом военно-политическом блоке. Такое заявление сделал в понедельник, 28 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил политик, Киев не говорит о членстве в НАТО незамедлительно, во время боевых действий. Разговор только о приглашении, "которое обеспечило бы геополитическую ясность для Украины и всей Европы", а также дало бы Украине преимущество, когда, наконец, состоится второй "саммит мира" с участием России.

Однако некоторые западные политики ведут себя так, будто приглашение и членство в НАТО — это одно и то же, отказывая на этом основании Киеву в приглашении, хотя "это несправедливо", цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Никифоров резко высказался о публикации Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО. Он обвинил издание в стремлении создать "ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что расширение НАТО нарушает нормы международной безопасности. Он также отметил, что Запад, несмотря на все обязательства, наплевал на международное право, профинансировал госпереворот на Украине и начал строить там военные базы.