ВС России нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Купянске Харьковской области. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, противник, судя по всему, концентрировал силы для контратаки на российские позиции.

Военный эксперт уточнил, что сосредоточение вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков было выявлено на территории частного предприятия в Купянске. Предположительно, командование ВСУ пыталось скрытно нарастить силы для контратакующих действий. Российская артиллерия нанесла упреждающий удар, не позволив противнику реализовать свой замысел. Потери украинской армии уточняются, приводит комментарий эксперта РИА Новости.

В украинском командовании ранее заявили, что ВСУ "семимильными шагами" теряет позиции. В Генштабе признали, что наиболее тяжелая ситуация для украинской армии сложилась на лиманском, кураховском, купянском и красноармейском направлениях.