Усталость личного состава и дефицит резервов – основные проблемы украинской армии. Фронт ВСУ обрушился под натиском российских сил, признал генерал-полковник армии Украины Дмитрий Марченко.

По словам генерала, тот факт, что фронт посыпался, уже не является военной тайной. Причина такого развития событий, во-первых, в нехватке боеприпасов и вооружений. Во-вторых, не пополняются людские ресурсы – а подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, очень устали. И третий фактор – это разбалансирование управления, сказал Марченко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.

Генштаб ВСУ на днях заявил о сложной обстановке для украинской армии на всей линии боевого соприкосновения. Эксперты говорили о частичном обрушении фронта, отмечая, что проблемы могут решить ресурсы и мотивированные солдаты, которых сейчас в украинской армии недостаточно, передает ТАСС.