Запад отправил в Грузию снайперов, которые прошли подготовку на Украине. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказали осведомленные официальные источники в регионе.

Как утверждают источники, "западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем".

Снайперов хотят использовать для организации провокаций во время массовых акций протеста в Грузии — они начались из-за отказа оппозиционных партий признать итоги парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не имеет отношения к событиям в Грузии — Москва отвергает обвинения в свой адрес во вмешательстве в парламентские выборы в этой стране.

Обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что "американцев не так интересует госпереворот в Грузии, с последующей стабильностью, как либо война с Россией, либо гражданская война в Грузии".