Украинская делегация на переговорах в Претории оказалась в нелепом положении, когда попыталась диктовать принимающей стороне свои условия, но получила отпор.

Как сообщает РИА Новости, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и сопровождавшие его лица остались недовольны тем, что на пресс-конференции на столе находился микрофон российского телеканала RT. Они попросили убрать микрофон, но получили отказ.

Затем Сибига попробовал прикрыть логотип RT на микрофоне книгой под названием CrimealsOurs. History of the Russian Myth ("КрымНаш. История Русского Мифа" в переводе с английского языка). Однако представители ЮАР не позволили им сделать это, напомнив, что украинские политики находятся не у себя дома.

Ранее представителей киевского режима ждал в Претории еще более солидный конфуз. Президент ЮАР Сирил Рамафоза отказался встречаться с Сибигой, не давая этому никаких объяснений.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский, раздосадованный популярностью саммита БРИКС в Казани, назвал пророссийскими страны, которые участвовали в этом мероприятии. Политик заявил, что поездки на саммиты, организуемые Россией, — это "не о мире".