В зоне СВО российские войска стремительно продвигаются на Красноармейском, Южно-Донецком и Кураховском направлениях. Неонацистов выбили ещё из нескольких населённых пунктов. Завершается операция по освобождению Селидова. А в курском приграничье уничтожена вражеская колонна бронетехники, в том числе два танка. Противник бросил раненых и убитых, а также оставил натовское вооружение.

Группа ударных вертолетов Ми-35, Ми-28 и Ка-52 нанесла удар по огневым точкам ВСУ в приграничном районе Курской области. Все цели поражены. Также уничтожены личный состав и бронетехника националистов в лесистой местности.

Также в Курской области военнослужащие бригады Морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку противника и уничтожили технику ВСУ. Противник отправил в бой колонну из нескольких бронемашин и двух танков. Попытку продвижения обнаружили операторы беспилотников. Получив координаты, наши морпехи выдвинулись в район малыми группами. В результате боя националисты отступили, бросив убитых, раненых и технику.

На Часов-Ярском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ. РСЗО отработала 220-миллиметрвоыми снарядами с большого расстояния. Операторы беспилотников подтвердили уничтожение цели. Это дало возможность нашим штурмовикам занять новые рубежи.

Расчёты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" бьют по опорным пунктам ВСУ на Красноармейском направлении. 152-миллиметровые снаряды ложатся точно в цель. Помимо опорного пункта, уничтожена САУ противника. Кроме того, сдетонировал полевой склад боеприпасов.

А это саперы группировки "Восток" ведут разминирование освобожденных населенных пунктов в ДНР. Под Угледаром националисты массово применяли мины-ловушки. И даже сейчас продолжают под покровом ночи сбрасывать взрывоопасные предметы с беспилотников. Наши инженерные подразделения уничтожают их также дистанционно.

Также ВСУ маскируют взрывные устройства под самые обычные предметы - портфели, зарядные устройства, используют мину с магнитным взрывателем. Однако наши саперы все уловки боевиков изучили досконально и шаг за шагом успешно разминируют территории.