Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Даяны Первовой

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Даяны Первовой из Иркутской области. У годовалой девочки тяжелое заболевание - гемолитическая анемия. Ребенок уже перенес серию болезненных процедур переливания крови, но, чтобы организм Даяны справился с недугом, требуется срочная пересадка костного мозга и сопроводительная терапия. Общая стоимость лечения огромная - почти 7 с половиной миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает дочь одна, таких денег нет. Но помочь может каждый!

Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее. Любое промедление может стоить ребенку жизни.

Даяна с упоением ходит по золотому шуршащему ковру, набирая ворох листьев. Рядом - мама, с тяжёлым сердцем глядит на любимую дочь. Понимая, что ее Солнышко, так она называет Даяну, может угаснуть. Из-за редкого генетического заболевания, которое проявилось сразу после рождения девочки.

"Через два часа она резко пожелтела, и выяснилось, что у нее резко упал гемоглобин. И на пятый день ее экстренно увезли авиарейсом в большую клинику в Якутск", - рассказала Татьяна Первова, мама Даяны.

Все случилось неожиданно, ведь беременность была легкой, роды прошли в срок. На четвертый день жизни Даяне сделали первое переливание крови. Для того, чтобы установить болезнь, потребовался генетический анализ. Девочке поставили очень редкий тяжёлый диагноз - гемолитическую анемию.

"Заболевание обусловлено генетической мутацией, в результате которой у пациентки происходит ускоренное разрушение эритроцитов и нарушается питание тканей, что влияет на рост и развитие ребенка", - пояснил Никита Левковский, врач-педиатр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Жизнь девочки стала зависеть от регулярных трансфузий. А с активным с ростом Даяны заболевание стало прогрессировать. Показатели крови падают до критических значений почти каждые две недели.

Частые трансфузии приводят к тяжелым осложнениям. "При множественных переливаниях крови железо откладывается в ряде органов. Основные орган, которые поражаются - это сердце и печень. И медикаментозных способов вылечить это заболевание на данный момент не существует", - рассказал Никита Левковский.

Единственно возможное лечение в случае Даяны - трансплантация костного мозга. Она поможет девочке полностью выздороветь. Донор уже найден.

"Мы заменяем дефектные пораженные эритроциты у Даяны на здоровые эритроциты донора. И таким образом мы избавляем Даяну от необходимости постоянно переливаться кровью. В данном случае для Даяны донор был подобран из российского регистра костного мозга, то есть это человек, который полностью совпадает с ней генетически", - отметил Никита Левковский.

Пересадку нужно провести как можно скорее, иначе Даяна погибнет. Но стоит трансплантация и необходимые сопроводительные препараты - почти семь с половиной миллионов рублей. Для мамы, которая воспитывает девочку одна, сумма неподъемная.

"У нее нет времени ждать, просто его нет... Мне просто не к кому больше обратиться. Помогите, пожалуйста, спасти моего ребенка", - говорит мама Даяны.

Родные измотаны постоянным страхом потерять девочку. Они молятся и верят, что благодаря вашей помощи их маленькая Даяна получит лечение вовремя и сможет прожить долгую и счастливую жизнь.

Ещё раз напомним, времени у Даяны очень мало. Провести трансплантацию и начать терапию девочке нужно как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Даяны Первовой, программа 2123