Участники проекта "Галерея художников" провели встречу в Москве

Важное культурное событие. В Москве состоялась встреча участников творческого проекта "Галерея художников" и представителей Директорской ложи столичных театров.

В рамках мероприятия, организованного для специалистов различных сфер искусства, обсудили перспективы развития культурной жизни мегаполиса. В частности, приглашенные эксперты дали оценку тому, как художественное творчество москвичей влияет на театральные постановки.

Организаторы подготовили для гостей вечера насыщенную программу, включающую выступления артистов, выставку картин и сценических нарядов, а также фарфоровых цветов и скульптур из шоколада. Кроме того, на мероприятии анонсировали запуск новой площадки - Театра на Цветном.