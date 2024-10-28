Трамп напугал демократов намеком на "маленький секрет"

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп вызвал панику в рядах демократов своим заявлением о "маленьком секрете" республиканцев. Слова прозвучали на одном из предвыборных митингов, где присутствовал поддерживающий Трампа спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

На заключительном митинге в Мэдисон-сквер-Гарден в воскресенье Трамп повернулся к Джонсону и, как пишет The New York Times, вовлек его в драму. Экс-президент потребовал подтверждения конгрессмена тому факту, что у республиканцев есть маленький секрет, который раскроют только по окончании гонки. Напуганные демократы решили, что речь идет о возможной фальсификации выборов.

Джонсон раскрывать секрет журналистам не стал. Он напомнил демократам об их тайнах. К примеру, сказал спикер, руководители партии знали, что Байден был физически и умственно неполноценен - и держали это в секрете. ФБР знало, что ноутбук Хантера Байдена настоящий, и держало это в секрете. Также они знали знали, что вбросы про сговор с Россией был фальшивкой - и тоже держали это в секрете. А секрет - на то и секрет, чтобы им нельзя было делиться, напомнил Джонсон.