Выживший после двух месяцев дрейфа в море мужчина выписался из больницы

Дрейфовавший более двух месяцев в Охотском море и чудом выживший Михаил Пичугин выписан из магаданской больницы. По словам врачей, физическое и психологическое состояние мужчины не вызывает опасений. В ближайшее время он вернётся домой в Улан-Удэ.

Пичугина, напомним, спасли моряки 14 октября у берегов Камчатки. В путешествие на лодке мужчина отправился ещё летом - вместе с братом и племянником. Они погибли.

В начале августа у судна сломался мотор. Пичугин провёл в открытом море 67 дней. На борту был только двухнедельный запас крупы и лапши, а также горох, предназначенный для рыбалки. Мужчина размачивал продукты и собирал дождевую воду. Помог и большой вес - со 100 килограммов Пичугин похудел до 50.