Канадский флаг и оружие: новые кадры с места уничтожения диверсантов под Брянском

ФСБ показала новое видео с места уничтожения диверсантов в Брянской области.

На кадрах можно увидеть место уничтожения неприятеля, оружие, боеприпасы, снаряжение, а также два флага Канады, передает ЦОС ФСБ.

На теле одного из ликвидированных диверсантов обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

В понедельник, 28 октября, ФСБ рассказала о попытке украинских диверсантов пересечь государственную границу России в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района Брянской области. Четыре участника ДРГ были ликвидированы, остальных атаковали с помощью ракет и артиллерии.