В Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика

Пантера напала на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Иркутской области.

Инцидент произошел в цирке "Дикий драйв" в Ангарске. В момент, когда малыша фотографировали с пантерой, она набросилась на мальчика. Ребенок получил травмы головы и ноги, под наркозом ему наложили 20 швов. Сейчас малыш в стабильном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявили в региональном главке СКР.

Мать мальчика рассказала, что отец заранее не предупреждал ее о том, что после садика поведет сына в цирк. С отцом ребенка они в разводе.

"Я была не в курсе этого, естественно, не отпустила бы ребенка. Насколько понимаю, у него там, в цирке, знакомые. Они выпустили пантеру из клетки, и она набросилась на сына", - сообщила она RT.

В цирке сейчас утверждают, что в день происшествия представления вообще не было, а пантер в их программе нет, передает telegram-канал SHOT. Распространяемая информация – это "фейки врагов, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных".