Сообщения о том, что министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок никто не встретил в ходе ее визита в Китай или Индию, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в понедельник, 28 октября, официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.

Чиновник прокомментировал появившиеся в Сети кадры с прибытием Бербок в неназванный аэропорт. Министр спускается по трапу правительственного самолета, но ее никто не встречает, а затем Бербок приходится без сопровождения самостоятельно идти в другую точку аэропорта.

Как пояснил Фишер, эти кадры сделали в Малайзии, где "из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был". Бербок пришлось пешком преодолеть некоторое расстояние до места, где изначально и размещались встречающие, сообщает РИА Новости.

Китай продолжает настаивать на дипломатическом урегулировании российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что страны БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее.

Однако Германия, как и другие страны коллективного Запада, преследует цель нанесения России поражения руками украинцев. Для этого Берлин продолжает накачивать Украину оружием, хотя содержать приезжающих оттуда беженцев германским властям надоело.