Старших по дому в России могут освободить от НДФЛ

В России могут освободить старших по дому от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом во вторник, 29 октября, рассказал РИА Недвижимость зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Парламентарий отметил, что старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов — такой доход считается прибылью, и получатель платит НДФЛ и страховой взнос в размере 30%.

При этом чаще всего должность старших по дому занимают активные пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в 5 тысяч рублей, уже считаются работающими, а потому их пенсия не индексируется (индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят лишь с 1 января 2025 года, а с 1 февраля 2016 года она не проводилась). В итоге многие управдомы отказывались от такой работы, чтобы из-за 2-3 тысяч рублей не терять индексацию пенсии.

Депутат рассказал, что предлагается вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов и считать их не зарплатой или прибылью, а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора.

Летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правительство проработать вопрос освобождения членов семей участников спецоперации от обязанности по уплате налога на имущество.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что налоговая система в России должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, но и сокращать неравенство в обществе, а также работать на благо людей, экономики и всей России.