Финляндия арестовала пять объектов российской недвижимости

Финляндия обнаружила на своей территории российские объекты недвижимости, которые подпадают под действие мер ареста по иску украинской компании "Нафтогаз". О "находке" сообщили местные СМИ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat, таких объектов пять. Под арест попали жилой дом в центре Хельсинки, офисное здание в районе Лауттасаари финской столицы, а также три объекта на Аландских островах, включая участок земли у моря.

По данным местной прессы, арест связан с иском компании "Нафтогаз Украины" о процедуре принудительного взыскания с России 5 миллиардов долларов. Это Третейский суд в Гааге присудил Киеву компенсацию за якобы утраченные украинские активы в Крыму. Днем ранее стало известно, что суд в Финляндии по запросу "Нафтогаза" наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.