Эскалацию на Ближнем Востоке обсудили на экстренном заседании ООН

60 человек погибли этим утром в результате удара Израиля по жилому дому на севере сектора Газа. Под завалами остается много людей. Обстрел местности продолжается. По данным ЦАХАЛ, за сутки она уничтожила 40 членов ХАМАС. Атаке подверглась и школа, которая работала под эгидой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Его деятельность в еврейском государстве запретили накануне.

Иерусалим, площадь перед резиденцией премьер-министра. Полиция, не церемонясь, разгоняет акцию протеста. Демонстранты обвиняют главу правительства в коррупции, нежелании прекращать войну и возвращать домой заложников. Стражи порядка грубо тащат их к автозакам. Задержаны 9 человек.

В это время Биньямин Нетаньяху выступает в Кнессете - однопалатном парламенте страны. Там идут слушания по запрету деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Депутаты рассматривают законопроект сразу во втором и третьем чтении и большинством голосов утверждают. Работа организации на подконтрольных Израилю территориях заблокирована.

Ближневосточное агентство учредили в 49-м году. С тех пор оно помогает палестинским беженцам в разных странах региона. Финансируется государствами-членами ООН. Против его запрета выступили Великобритания, Германия, Франция и многие международные объединения.

По словам генсека ООН, решение Тель-Авива противоречит уставу организации и может иметь разрушительные последствия. Какие именно, ЦАХАЛ продемонстрировала сразу же. Очередной налёт на сектор Газа. Уже привычные картины горя. Погибшие палестинцы, в том числе дети. Под огнем школа в лагере беженцев - как раз одна из тех, что работали под эгидой агентства. Военные еврейского государства этой ночью штурмовали и новые цели в Ливане. Сегодня начался второй месяц наземного вторжения в эту страну. Пока ни один крупный город или поселок не перешел под контроль Израиля. Но интенсивность боевых действий нарастает. ЦАХАЛ нанесла самый массированный воздушный удар с начала эскалации. 30 вылетов, около 70 жертв.

Воздушная тревога звучала и на севере Израиля. За сутки движение "Хезболла" выпустило по его территории 150 снарядов и подбило один танк. Эскалацию на Ближнем Востоке обсудили на экстренном заседании ООН. Его созвали по инициативе Ирана в связи с недавней атакой на исламскую республику. Василий Небензя заявил, что обострение намеренно спровоцировали США.

Вашингтон имитирует бурную деятельность. В Катаре прошел очередной раунд переговоров по ситуации в Газе. Директор ЦРУ предложил установить перемирие на 28 дней и обменять 8 заложников на десятки палестинских заключенных. Сделка заведомо провальная. Она не учитывает ключевое требование ХАМАС о выводе израильских войск и полном прекращении боевых действий. Но громкие заявления сделаны.