Кабмин выделил треть миллиарда рублей на дороги в регионах

Федеральное правительство выделило 360 миллионов рублей на строительство и ремонт важных для регионов автодорог. Об этом во вторник, 29 октября, рассказали в пресс-службе кабмина.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выделяемые деньги в Татарстане достроят дорогу к международному аэропорту Казань.
В Архангельской области на эти средства профинансируют капитальный ремонт участка автодороги Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми с подъездом к деревне Шардонемь в Пинежском районе, сообщается на официальном сайте кабмина.
Мишустин ранее отмечал, что в приоритете властей находится развитие транспортных коридоров, строительство новых мостов и развязок, а также восстановление дорожной сети в новых регионах России. Особое внимание следует уделять повышению безопасности дорожного движения и созданию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что все поставленные планы по восстановлению новых регионов последовательно выполняются. Глава государства, в частности, уточнил, что к настоящему времени там восстановлено 3500 километров дорог.