Генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что не знает и не понимает конечной цели вторжения украинских военных в Курскую область.

Как отметил Марченко, "пополнение туда идет быстрее, чем на купянском или на других направлениях", поскольку "для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс".

Однако "нужно понимать, что с ним делать дальше", но "я не понимаю, для чего это происходит", цитирует украинского генерала РИА Новости.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что "буферная зона" создана на территории Курской области, а ВСУ якобы продолжают сохранять позиции на захваченных территориях, хотя в действительности российские бойцы продолжают успешно вытеснять украинских националистов.

При этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок, поскольку в стране нереалистично оценивали свои возможности.