Третьего из четырех сбежавших осужденных задержали в Чите

Третьего осужденного поймали в Чите после побега из исправительного центра №1 в Нерчинске (Забайкальский край).

"Физическая сила и специальные средства не применялись", - заявили в региональном УФСИН.

27 октября на принудительные работы в исправительный центр Неречинска не пришли пять человек. Один позже явился сам, двоих поймали в тот же день. Третьего задержали 29 октября, поиски еще одного беглеца продолжаются.

Мужчины были осуждены за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти. Мерой наказания для них были принудительные работы. Но после побега сотрудники УФСИН намерены направить документы в суд для изменения вида наказания.

Ранее побег заключенных произошел в Липецкой области. В субботу утром шестерым осужденным удалось сбежать из ИК-2 через подкоп. Пятерых беглецов удалось задержать на следующий день, шестого до сих пор ищут.