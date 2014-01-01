Россиянам разрешат забрать 400 тысяч рублей из пенсионных накоплений

Россияне смогут получить единовременно до 412 тысяч рублей из пенсионных накоплений. Как пояснили в Минтруде, речь идет о средствах, замороженных в 2014 году.

По данным ведомства, средства можно забрать одной выплатой – если накопленная сумма не превышает пороговое значение. Либо можно выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Специалисты пояснили, что и в этом году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тысячи рублей. А в 2025-м порог поднимут на 17%, пишут "Известия".

В Минтруде отметили, что в этом году изменилась методика расчета и назначения выплаты. До июля 2024-го порог, позволяющий получать накопленные средства разом, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина. Теперь его считают, исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.