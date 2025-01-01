Глава МИД КНДР прибыла в Россию

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла во Владивосток во вторник, 29 октября, с официальным визитом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, 30 октября политик отправится в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами.

Поездка главы МИД КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, установленного летом после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран, поэтому не должно вызывать обеспокоенность, а развитие отношений с соседним государством — это "наше суверенное право".

В Кремле также отмечали, что возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году не исключена, поскольку "близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне".