Разведка США обвинила Россию в поддержке Трампа

Американская разведка полагает, что Россия на выборах президента США поддерживает кандидатуру бывшего главы государства Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, Москва "стремится поддержать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, в то время как Иран поддерживает его оппонента, вице-президента Камалу Харрис".

При этом разведка Соединенных Штатов не нашла каких-либо свидетельств того, что у Китая имеются предпочтения относительно исхода президентских выборов в США.

Сам Трамп уверяет, что прекрасно ладил с российским лидером Владимиром Путиным, когда был президентом Соединенных Штатов. Однако слова американского политика о его якобы контактах с Путиным в последнее время подтверждения не получили.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев похвалил Трампа за признание того, что прямую ответственность за конфликт между Россией и Украиной несет глава киевского режима Владимир Зеленский.