Американская разведка полагает, что Россия на выборах президента США поддерживает кандидатуру бывшего главы государства Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, Москва "стремится поддержать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, в то время как Иран поддерживает его оппонента, вице-президента Камалу Харрис".

При этом разведка Соединенных Штатов не нашла каких-либо свидетельств того, что у Китая имеются предпочтения относительно исхода президентских выборов в США.

Сам Трамп уверяет, что прекрасно ладил с российским лидером Владимиром Путиным, когда был президентом Соединенных Штатов. Однако слова американского политика о его якобы контактах с Путиным в последнее время подтверждения не получили.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев похвалил Трампа за признание того, что прямую ответственность за конфликт между Россией и Украиной несет глава киевского режима Владимир Зеленский.