В США сообщили об истощении запасов ракет ПВО из-за Украины и Израиля

В США подходят к концу запасы некоторых типов ракет ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке и на Украине.

Происходящее ставит под вопрос способность Пентагона адекватно отреагировать на потенциальный кризис в Тихом океане, пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет о ракетах Standard класса "корабль-воздух", которые используются для защиты Израиля от иранских ракетных атак и от ударов хуситов по судам в Красном море. Сколько ракет осталось в запасах, не уточняется. Компания –производитель может выпускать максимум несколько сотен в год, расширить производство пока не предоставляется возможным.

Собеседник СМИ отметил, что США не создали оборонную промышленную для полномасштабной войны на истощение в Европе и на Ближнем Востоке. Американские военные "запускают десятки ракет", а производственные мощности не поспевают за ними.