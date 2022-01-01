IT-специалист из Москвы получил 13,5 года колонии за госизмену

Московский городской суд вынес приговор IT-специалисту московской фирмы Фирузу Дадобоеву за госизмену в пользу США.

Он отправится на 12 лет и шесть месяцев в колонию строго режима. Кроме срока ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, передает ТАСС.

Дадобоев имеет двойное российское и американское гражданство. По версии следствия, мужчина незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну. Он планировал передать информацию представителю американской разведки и для этого установил контакт с ЦРУ.

Дадобоева задержали в октябре 2022 года во время попытки передачи материала. Свою вину он призвал и раскаялся в содеянном.