Мотострелковые подразделения группировки ВС России "Запад" улучшили положение по переднему краю. Бойцы захватили 59 опорных пунктов противника, сообщили в пресс-центре группировки.

По данным военных, отражено три контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Уничтожено 40 боевиков и БМП-2. Кроме того, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах Стельмаховки, Берестового и Новоегоровки.

В пресс-центре добавили, что за сутки противник потерял до 570 боевиков. Уничтожено 22 единицы военной техники. Ликвидировано две станции спутниковой связи "Старлинк" и 12 пунктов управления беспилотниками.