В Грузии пересчитают бюллетени с пяти участков в каждом избирательном округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии для перепроверки данных о результатах выборов в грузинский парламент приняла решение о повторном пересчете бюллетеней.

Его будут проводить на пяти избирательных участков в каждом избирательном округе, а участки для пересчета выявили при помощи жеребьевки. В регионах пересчет стартовал в 12:00 по местному времени (11:00 мск), в Тбилиси он начнется в 17:00 (16:00 мск), сообщает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал провести международное расследование нарушений, которые якобы имели место на парламентских выборах в Грузии. Аналогичные заявления звучат из Евросоюза и Великобритании, причем в случае отказа Запад угрожает Тбилиси пересмотром отношений.

Тем временем источники сообщают, что Запад отправил в Грузию снайперов, которые прошли подготовку на Украине, в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию".