Президент Польши поставил под вопрос закрытие генконсульства России в Познани

Решение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского закрыть генконсульство России в Познани вызывает вопросы. Такое заявление сделал во вторник, 29 октября, президент Польши Анджей Дуда.

Как заявил политик, "несмотря ни на что, уровень дипотношений поддерживался, как это делают и другие страны", а закрытие российской дипломатической миссии может этому помешать.

Дуда выразил надежду на то, что для решения Сикорского "были реальные причины", а не стремление использовать российский фактор в предвыборной кампании, ведь нет сомнений в том, что нынешний глава МИД Польши собирается принимать участие в выборах президента в 2025 году и готов сделать все ради продвижения своей кандидатуры, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за проявления официальной Варшавой "безудержной русофобии" польские дипломаты, работающие в России, могут начинать паковать чемоданы.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев еще более красочно отреагировал на закрытие Польшей генконсульства России в Познани и планы Варшавы выслать российского посла, вспомнив польский мем "Bóbr kurwa".