ВСУ обстреляли ракетами Луганск

Окраины Луганска заволокло дымом. Вооруженные силы Украины нанесли по городу ракетный удар, работала система противовоздушной обороны.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе правительства ЛНР, часть боеприпасов сдетонировала в промышленном районе города. Оперативные службы ликвидируют возгорание.

По данным пресс-службы, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Жители, в свою очередь, сообщают о сильном взрыве, в домах сыпалась штукатурка со стен. Над городом поднимается столб дыма.