Украинские власти больше не считают Польшу своим ключевым партнером в контексте конфликта с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 29 октября, президент Польши Анджей Дуда.

Польский политик объяснил это тем, что Варшава уже не сможет оказывать военную помощь Киеву в прежних объемах: советских запасов почти не осталось, а передача закупаемых на Западе вооружений исключена.

Дуда отметил, что Киев находится под давлением своих основных доноров, на его решения значительно влияет их позиция. Варшаве необходимо это учитывать, так как "жизнь жестока", сообщает ТАСС.

Ранее глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что власти Украины демонстрируют неблагодарность в ответ на получение военной помощи из Варшавы. По словам польского министра, "дошло до ситуации, при которой нет там памяти об этой помощи".

Возмущение в Европе давно вызывает неблагодарность украинского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине у власти находятся агрессивные шантажисты, а глава киевского режима Владимир Зеленский только требует, забыв о порядочности.