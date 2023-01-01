США извинились за уничтожение деревни на Аляске через 142 года

Военно-морские силы США принесли извинения за то, что 142 года назад уничтожили деревню Ангун на юго-востоке Аляски.

Как сообщает Associated Press, 26 октября 1882 года произошел один из конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски, приобретенной Соединенными Штатами у России в 1867 году. Деревню с населением около 420 человек сожгли дотла.

Командующий северо-западным регионом ВМС США контр-адмирал Марк Сукато признал, что "эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму между поколениями этим кланам". Он признал "боль и страдания, причиненные народу тлинкитов" действиями американских военных.

Извиняться за свои ошибки власти Соединенных Штатов не любят. Зимой 2023 года американские военные сбили несколько аэростатов — вероятно, метеозондов. Президент США Джо Байден признал, что ничто не указывает на связь этих воздушных объектов с разведывательными программами какой-либо страны, однако заявил, что извиняться за их уничтожение не станет.

Ждут извинений от англосаксов и в Кении. В комиссии по правам человека африканской страны предложили британскому монарху Карлу III попросить прощения за то, что при подавлении в 1950-е годы движения за независимость Кении колониальные власти убили более 10 тысяч кенийцев.