Американские СМИ в тяжелом положении. Они не могут решить, какого кандидата на выборах президента США поддерживать. Им не позавидуешь: на обоих претендентах стоит печать "российский", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Трампа американские медиа сами назначили "российским". СМИ вот уже почти 10 лет придумывают небылицы. А кандидатуру Харрис пообещал поддержать президент России Владимир Путин. В результате, по словам Захаровой, информационный мейнстрим в Штатах "порвало" - сами загнали себя в тупик.

Также представитель МИД задается вопросом: на каком основании в "демократическом" обществе называющие себя независимыми СМИ присягали на верность не действующему президенту, а кандидату? Захарова считает, что это ангажированная журналистика и прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений.