Собянин рассказал о реорганизации двух бывших промзон

Около двух миллионов километров недвижимости возведут на территории бывшей промзоны "Силикатные улицы" в ближайшие 10 лет. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях. Здесь уже построены жилой комплекс, школа и детский сад. Как неэффективно используемые территории становятся комфортными городскими пространствами?

Заброшенные цеха, пустынные участки и недостроенные объекты уже сейчас превращаются в современные районы. Чтобы бывшие столичные промзоны получили новую жизнь и развитие, в Москве работает большая комплексная программа комплексного развития территорий. Одна из таких – "Силикатные улицы" в районе Хорошёво-Мнёвники. Она часть проекта "Большой Сити".

"До 2035 года планируем возвести на еë месте около 2 млн кв. м недвижимости, включая жильё, объекты социального и общественно-делового назначения. Сегодня уже введены в эксплуатацию жилой комплекс, школа на 500 мест и детский сад на 225 мест. В район удобно добираться благодаря новым станциям метро "Народное Ополчение" и МЦК Хорошёво", - сообщил Собянин в Телеграм-канале.

Реорганизация этой территории - дело перспективное. Здесь и удачное расположение, и транспортная доступность.

"На территории этих промышленных зон нет давно промышленных производств. Как правило, это депрессивных складские или офисные помещения, которые реорганизуются в новые комфортабельные кварталы. Зона "Силикатные улицы" - одна из зон, которые находятся на территории района "Хорошёво-Мневники", - отметил Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ещё один такой участок – "Воронцово" - находится на юго-западе Москвы, в районах Черёмушки, Коньково и Обручевский. Здесь планируют возвести больше 1 млн квадратных метров недвижимости: жильё, офисы, социальные объекты и общественные пространства. Закончат этот большой проект к 2030 году. И таких в столице – несколько.

"Активно развиваются другие крупные промзоны. Большинство находятся в ядрах развития города. Напомню, что таких на территории города уже 6 – это зоны быстрого роста офисной и нежилой недвижимости, обслуживающего жилья, социальной инфраструктуры, ну и, конечно же, благоустроенных городских пространств", - сообщил Владислав Овчинский

С развитием этих территорий появятся и новые рабочие места – более 750 тысяч - для высококвалифицированных кадров, которые так нужны мегаполису будущего. В проекты удалось привлечь почти 17,5 триллиона инвестиций, а бюджетный эффект от реализации ожидают на уровне 5 трлн. Всего в Москве на территориях старых промзон общей площадью больше трех тысяч гектаров появятся 236 разных объектов.