В парке Яуза появился новый экомаршрут

В парке Яуза обустроили новый экомаршрут. Участок проходит вдоль Сельскохозяйственной улицы.

Это деревянная дорожка из специальной террасной доски, которая устойчива к разной погоде и повреждениям. Проходит на разной высоте от земли, в зависимости от рельефа местности.

Также установлено почти 840 энергоэффективных светильников с мягким теплым светом. Здесь можно встретить краснокнижных водоплавающих птиц, например, камышницу, лысух или речных бобров.

В целом экотропа - это один из пяти тематических маршрутов вдоль пойменной части реки Яузы.