На Волоколамском шоссе сгорели более 10 бытовок

12 бытовок сгорели на Волоколамском шоссе. Крупный пожар на стройплощадке вспыхнул накануне поздно вечером.

Пламя достаточно быстро охватило площадь в 200 квадратных метров. Помимо ликвидации возгорания, спасателям пришлось вынести 10 газовых и три кислородных баллона из соседних бытовок, куда была угроза, что перекинется огонь.

Потушить пожар удалось уже за полночь. Обошлось без пострадавших. Рабочие вовремя смогли покинуть опасное место. Что стало причиной возгорания, выясняется под контролем столичной прокуратуры.