В Москве создана целая инсультная сеть, которая спасает жизни пациентов

Сегодня всемирный день борьбы с инсультом. В Москве на базе крупнейших многопрофильных стационаров создана целая инсультная сеть. 13 специализированных центров, где помогают пациентам с острым нарушением кровоснабжения головного мозга. Тот случай, когда важно оказать быструю и высокотехнологичную помощь.

Лечебная физкультура, массаж, упражнения - спустя 10 дней после операции Владимир Обинсков уже может ходить и готовится к выписке. Дома его ждут жена, дочь и внуки. Пенсионер перенёс одновременно инсульт и инфаркт. До этого на здоровье не жаловался - вот только курил. 2-3 пачки в день. Теперь однозначно решил - бросит. Во флагманском центре НИИ Склифосовского ему подарили вторую жизнь.

В случае с инсультом главное - не упустить время. В региональном сосудистом центре НИИ Склифосовского таких пациентов встречает консилиум врачей. Первым делом проводят компьютерную томографию, оценивают состояние больного - диагностика занимает считаные минуты. При необходимости сразу же проводят экстренную операцию. Особенно важно избежать осложнений. Реабилитологи начинают работать с пациентами с первых же минут, еще в реанимации.

"Чем раньше человек обратится за помощью, тем лучше. Есть правило золотого часа, и в течение первого часа усилия врачей будут максимально эффективны для пациента, и есть вероятность, что он быстро поправится и сможет вернуться к своим прежним делам", - отметил Ганипа Рамазанов, заместитель директора - руководитель регионального сосудистого центра НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Всю жизнь Ольга Матвеевна проработала в детском саду, а теперь сама занимается с логопедом. Еще несколько дней назад она совсем не могла говорить, но реабилитологи больницы имени Филатова и речь вернули, и на ноги поставили. Пенсионерка была одна дома, когда внезапно почувствовала себя плохо.

Скорая, операция - и постепенное восстановление. Сейчас с Ольгой Матвеевной одновременно работают несколько врачей. Каждому пациенту в больнице имени Филатова подбирают индивидуальную методику.

Для помощи пациентам с сосудистыми катастрофами в Москве создана целая инсультная сеть - в нее входят 13 многопрофильных стационаров. Экстренные операции начинают не позже чем через 40 минут после поступления.

"Мы знаем, видим пациентов которые в ближайшее время будут доставлены бригадами скорой помощи к нам в стационар - во флагманский центр, видим их проблему, можем подготовиться и принять все необходимые меры для скорейшей диагностики и оказания лечебной помощи", - отметил Осман Османов, заместитель главного врача по ургентной помощи ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

Но, как известно, всегда легче предупредить, чем лечить. Врачи напоминают: главные риски инсульта - курение, алкоголь, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.