В Москве прошла премьера спектакля по мотивам романа Булгакова

"Вспоминая будущее. Мастер и Маргарита" - в Москве состоялась премьера спектакля по мотивам, пожалуй, самого загадочного романа XX столетия.

Философские вопросы, найти ответы на которые человечество пытается уже не один век, поднимаются вновь. На этот раз в рамках музыкально-драматической постановки.

И Большой зал Московской консерватории - прекрасное пространство для весьма интересной интерпретации известных событий. Костюмы, декорации, свет минимальны. Всё внимания зрителей сведено к тайнам произведения Булгакова. Которые раскрывают артисты "Мастерской 12 Никиты Михалкова". Нужный эффект создают и точно подобранные музыкальные композиции.