Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, заработавший на Украине, является законной военной целью для ударов российской армии. Такое заявление сделал во вторник, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель президента России подчеркнул, что германское предприятие по производству вооружений на Украине, безусловно, станет мишенью для наших бойцов, сообщает ТАСС.

Ранее концерн Rheinmetall пообещал ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, в том числе дальностью до 100 километров. По версии западных журналистов, именно активная помощь компании украинской армии и стала причиной подготовки убийства ее гендиректора Армина Паппергера. Москва категорически отвергла предположения в своей причастности к этому преступлению.

При этом Кремль уже предупреждал, что организация на Украине оружейных производств западных государств не будет способствовать урегулированию конфликта, да и на поле боя для ВСУ принципиально изменить ситуацию не сможет.