Обвинения в адрес России и Китая в дискредитации властей США в связи с ураганами, обрушившимися на американскую территорию, абсолютно голословны, потому и относиться к ним всерьез невозможно. Такое заявление сделал во вторник, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "это ни что иное, как голословные обвинения", поэтому "мы их абсолютно отвергаем".

Песков подчеркнул, что "завидная регулярность и многообразие этих обвинений постепенно нас заставляют уже относиться к ним с иронией просто", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна.

Например, разведка Соединенных Штатов объявила, что Россия на выборах президента США поддерживает кандидатуру бывшего главы государства Дональда Трампа — якобы его победа в этой избирательной кампании выгодна Москве.