Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за организацию миграции

Государственная дума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции.

В третьем окончательном чтении принял закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, Госдума приняла закон, в соответствии с которым совершение преступления нелегальным мигрантом признается отягчающим обстоятельством.

"Мы с вами поступаем сегодня исключительно в интересах наших избирателей и государства, защищая от жуликов, проходимцев, организаторов незаконной миграции, по-другому их не назовёшь", - заявлял ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин.