В США заявили об огромных потерях бронетехники ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины в бронетехнике катастрофичны. По подсчетам обозревателя американского журнала Forbes Дэвида Экса, за последние 32 месяца Киев получил от Запада около 900 танков и 1400 боевых машин. А потеряли украинцы почти столько же бронетехники, сколько получили от союзников.

По оценкам экспертов, для уже существующих подразделений будет достаточно того количества боевых машин и танков, которые есть у Украины. Однако этой техники не хватит, если ВСУ решит создать новые бригады. А не создавать их, по мнению журналиста, нельзя - старые бригады воюют непрерывно, их истощение может иметь ужасные для Украины последствия.

Отмечает издание и еще один тревожный для ВСУ знак. Экспертов тревожит тот факт, что 154-я бригада украинской армии оснащена устаревшим вооружением. Они считают, что это может стать серьезной проблемой для Киева.