Спасатели эвакуируют жителей домов в обстрелянном районе Луганска

Эвакуация идет в районе Луганска, попавшем под ракетный обстрел ВСУ. Спасатели вывозят жителей домов, так как есть угроза повторного удара, заявила глава города Яна Пащенко. К домам подогнали автобусы, людей отправляют в безопасное место, где для них организовано горячее питание, приводит слова Пащенко ТАСС.

Как сообщили ранее в пресс-службе правительства ЛНР, украинские войска предприняли попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. В ведомстве добавили, что силы ПВО отразили атаку, однако часть ракет сдетонировала в промышленном районе города.

Взрыв прогремел около 10:39 мск. Очевидцы говорят о большом столбе дыма. На месте происшествия работают оперативные службы.