Президент Грузии признала отсутствие доказательств вмешательства России в выборы

Нет никаких доказательств того, что Россия вмешалась в парламентских выборы в Грузии. Такое признание сделала грузинский президент Саломе Зурабишвили своему польскому коллеге Анджею Дуде.

Как уточнил польский политик, он обсуждал эту тему с Зурабишвили по телефону, причем о возможном вмешательстве Москвы в грузинские выборы она "не сказала прямо, потому что на это нет ни одного неоспоримого доказательства", сообщает ТАСС.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что страны Запада, комментируя итоги выборов в Грузии, допускают совершенно непозволительные для международных отношений заявления, вплоть до ультиматумов.

Зурабишвили и оппозиция остались недовольны итогами выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". ЦИК Грузии для перепроверки данных о результатах выборов в грузинский парламент принял решение о повторном пересчете бюллетеней на некоторых участках, которые определили жребием.