Семье убитой в Коркино женщины купят трехкомнатную квартиру

Матери 40-летней Елены Сарафановой (Манжосовой), убитой в Коркино Челябинской области, купят трехкомнатную квартиру, в которой женщина сможет жить вместе с внуками — детьми погибшей.

Обеспечить семью Сарафановой жильем пообещали в благотворительном фонде уральской металлургической компании. В организации также пообещали погасить ипотеку за жилье, в котором вместе с детьми жила убитая Елена Сарафонова.

Кроме того, благотворители обещают выплачивать семье убитой по 100 тысяч рублей в месяц, пишет 74.ru.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве женщины в Коркино Челябинской области 16-летний подросток оказался глухонемым. Его отец заверил, что подросток будет отвечать за содеянное по российским законам, если следствие докажет его вину.

28 октября глава Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ситуации в Коркино. Политик написал в своем Telegram-канале, что обстановка в муниципалитете постепенно нормализуется. Власти, по заверению Текслера, учли все проблемы, о которых говорят жители, включая необходимость проверки местной цыганской диаспоры и качество работы местных властей.