Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Овны будут купаться в любви и понимании партнеров или собеседников. На учебе или в поездках встретятся люди, общение с которыми согреет сердце.

Тельцы

У Тельцов сегодня легкий день! Вам могут дать выходной или просто будет мало работы, чем обязательно нужно воспользоваться и отдохнуть.

Близнецы

Любовь и романтика активированы! Вас ожидают приятные знакомства, а может, и любовь с первого взгляда. Особенно это касается Близнецов-мужчин.

Раки

У вас обнаружатся помощники: дома или на работе кто-то разделит с вами обязанности. Возможно, потребуется попросить о помощи. Не стесняйтесь!

Львы

Венера сегодня готова одарить удачей и побаловать удовольствиями каждого Льва. Беспроигрышные варианты: встречи с друзьями, развлечения, салоны красоты.

Девы

Девы, работающие из дома, в шаге от выгодных предложений и денежных клиентов. Повезет и тем, кто связан с недвижимостью или товарами для дома.

Весы

Луне в вашем знаке подыгрывает Венера. Это день приятных встреч и новостей, которые вызовут радость обновления и предчувствие чего-то хорошего.

Скорпионы

Деньги просто обязаны сегодня попасть на счета Скорпионов. Причем зарабатывать тяжким трудом не придется – вам будет достаточно проявить харизму.

Стрельцы

Ваша Венера подружилась с Луной в Весах, и вам будет нетрудно покорить любую аудиторию. Выступайте, ведите прямые эфиры, говорите с коллегами.

Козероги

Успехи Козерогов неочевидны – их еще трудно заметить, но они уже пробиваются к вам из глубины. Продолжайте делать то, что вам очень нравится!

Водолеи

Хороший день для короткой учебы онлайн: мастер-классов или тренингов. Вы действительно сможете получить там важную информацию и знания.

Рыбы

День редкой удачи в карьере: она может случиться, а может и нет, но шансы велики. На всякий случай звезды советуют хорошо выглядеть и не опаздывать.