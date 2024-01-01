В России предложили перевести женщин на удаленку

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу по их желанию для повышения рождаемости.

Свои инициативы они направили спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

По словам общественников, женщины, работающие удаленно, чаще решаются на рождение ребенка, чем те, кто ежедневно ездит в офис.

"Это подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для этой категории сотрудников", - приводит тест обращения РИА Новости.

Инициатива создаст комфортные условия для совмещения работы и материнства, уверены "Ветераны России".

В России 2024 год объявлен Годом семьи. Российские власти продолжают реализацию комплекса мер по поддержке семей, материнства и детства. Президент Владимир Путин подчеркнул, что большая и многодетная семья должна стать нормой для нашей страны.