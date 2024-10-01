"Самый точный экономист в мире" предсказал исход выборов в США

Прогноз на исход президентской гонки в США представил "самый точный экономист в мире" Кристоф Барро. Он описал три сценария развития событий, два из которых – с одинаковым исходом.

Предсказание Барро опубликовало издание Business Insider. Первый описанный экономистом сценарий заключается в том, что благодаря расколу в Конгрессе США победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. В таком случае, считает эксперт, экономическая ситуация в стране практически не изменится.

Второй вариант предполагает тот же раскол в Конгрессе – но победу Трампа. Однако ситуация ограничит его способность сокращать налоги - при таком развитии событий президент, вероятнее всего, сосредоточится на внешней политике.

И, наконец, третий сценарий, который Барро считает наиболее вероятным: победа Трампа при полной поддержке республиканцев. В этом случае, по мнению экономиста, президент сможет реализовать свои обещания по налоговым льготам. Он сосредоточится на внутренней политике, что приведет к росту ВВП США в 2025 году на 2,1-2,3%.