Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре

Москвичку госпитализировали с алкогольным отравлением после двух десятков выпитых шотов.

Инцидент произошел в баре "Руки Вверх!" на Тверской улице. За короткий период времени 24-летняя девушка на спор выпила 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Посетители и бармены до последнего не верили, что дама сможет осилить такое количество алкоголя.

После выпитого 20-го шота девушке стало плохо, она потеряла сознание. Прибывшие на место врачи час пытались привести пострадавшую в сознание. Ее увезли в реанимацию в состоянии комы.

Руководство бара разбирается в произошедшем. Не исключено, что никакой комы и реанимации не было, а пострадавшая уехала на такси, поделился в разговоре с ТВЦ.RU PR-директор певца Сергея Жукова Петро Шекшеев.