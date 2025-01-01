Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлена еще на 90 суток - до 7 февраля 2025 года. Верховная рада поддержала внесенные Владимиром Зеленским законопроекты, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Режим неоднократно продлевался, что сделало невозможным проведение в стране парламентских и президентских выборов. Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек в ночь на 21 мая, соответственно встал вопрос о его легитимности.

Власти Украины проводят мобилизацию силовыми методами. В результате мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, передает ТАСС.